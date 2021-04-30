شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوجه الدعوة لقيادات النادى ورموزه للمشاركة فى وضع حجر أساس استاد النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة النادي الأهلى الدعوة إلى كل قيادات الأهلي ورموزه، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الفريق القدامى على مر الأجيال، وممثلي قطاعات النادي الحالية، لحضور الحدث التاريخي بوضع حجر أساس "استاد النادي الأهلي" غدًا السبت، بفرع الشيخ زايد.

ويشهد فرع الأهلي بالشيخ زايد استعدادات وتجهيزات خاصة على قدم وساق، استعدادًا لاستقبال الحدث التاريخي المقرر انطلاقه الساعة الواحدة ظهر غدٍ السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة وضيوفه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ"استاد النادي الأهلي" بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي أعلن عقب اجتماعه الذي جرى الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء "استاد النادي الأهلي"، وحدد غدًا السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.