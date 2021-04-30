مران الزمالك.. غياب جنش.. جلسة كارتيرون مع عواد.. وزيارة فاروق جعفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك تدريباته، مساء اليوم الجمعة على ملعبه؛ استعداداً لمباراته المقبلة أمام نظيره بيراميدز،مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة دوري WE.

وشهد المران غياب حارس المرمى محمود عبدالرحيم "جنش"؛ لمعاناته من الإصابة بآلام أسفل الظهر؛ حيث فضل الجهازان الطبي والفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح جنش راحة من التدريبات حتى لا تتفاقم إصابته، على أن يخضع الحارس لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات، بينما شارك محمد عواد في التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وعقد كارتيرون، جلسة خاصة مع عواد قبل التدريبات لإخطاره بالمشاركة في التدريبات بعد التزامه بقرارات الجهاز الفني في الفترة الماضية.

كما عقد كارتيرون جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شدد خلالها على أن هناك بعض الأخطاء حدثت في مباراة المقاولون العرب أمس، أهمها عدم استغلال الفرص السهلة، وترجمتها إلى أهداف، قائلاً:" أعلم أنكم الأفضل وعليكم إثبات ذلك، لديكم الكثير الذي يجب أن تقدموه في المباريات المقبلة للحفاظ على صدارة الدوري".

واكتفى يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق بخوض تدريبات تأهيلية وإطالات على هامش التدريبات؛ حيث يُعاني من إجهاد عضلي، ولم يشارك في التدريبات الجماعية اليوم.

وصعّد الجهاز الفني محمد قنديل حارس مرمى فريق زمالك 99 للمشاركة في تدريبات الفريق الأول برفقة محمد عواد حارس الزمالك، تحت إشراف أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق؛ حيث يُشارك أحمد نادر السيد مع فريق زمالك 2003 في مباراة الشباب أمام بيراميدز ببطولة الجمهورية.

وحرص فاروق جعفر نجم الزمالك السابق على التواجد في التدريبات؛ لمساندة الجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الحالية.

وتعافى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الركبة خلال مباراة البنك الأهلي بالدوري الممتاز؛ فشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية؛ ليصبح جاهزا من الناحية الطبية لمباراة بيراميدز المقبلة.

وتألق الونش خلال التقسيمة التي أقيمت بالتدريبات، حيث نجح في لفت أنظار الجهاز الفني بعد ظهوره بحالة بدنية جيدة وتسجيل أكثر من هدف بتسديدات قوية بعيدة المدى.

وحصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق على راحة من تدريبات الفريق اليوم الجمعة؛ بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وتعرض جمعة للإصابة خلال مشاركته في مباراة الزمالك أمس أمام المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز؛ حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي بعد عودته للتدريبات مرة أخرى لتجهيزه للمرحلة المقبلة.