مباشر الدوري المصري.. الأهلي 1-0 الجونة.. مدفع طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والجونة والتي تأتي ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر بمسابقة دوري we المصري.

ويسعى الأهلي لتحقيق انتصار جديد في البطولة المحلية من أجل الضغط على الزمالك والذي سقط في فخ التعادل الإيجابي أمس الخميس أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 36 نقطة بفارق أربع نقاط عن الزمالك، في المقابل يتواجد الجونة في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - أحمد رمضان "بيكهام" - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات - ناصر ماهر - محمد شريف.

تشكيل الجونة: إسلام طارق - جوزيف جوناثان - لؤي وائل - محمد نجيب - محمود الجزار - أحمد عامر - نور السيد - سيرج أكا - محمد الحبيب يكن - محمود شبراوي - إدريس مبومبو.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية من بداية المباراة شهدت فرصة خطيرة من جانب محمد شريف لكن ترتطم في قدم مدافع الجونة وتتحول لركنية.

فرصة جديدة كانت من جانب الأهلي عن طريق محمد شريف ثم يمرر الكرة لكهربا الذي يسدد لكن تصل الكرة سهلة لحارس الجونة إسلام طارق.

أخطر فرص المباراة كانت في الدقيقة 17 عن طريق كرة طولية من رامي ربيعة يسددها حسين الشحات لكن تمر الكرة بجوار القائم لتظل النتيجة سلبية.

الدقيقة 39 من زمن أحداث المباراة شهدت خروج مدافع الأهلي سعد الدين سمير للإصابة ليشارك بدلاً منه ياسر إبراهيم.

بين شوطي المباراة أجرى بيتسو موسيماني تغييران من خلال خروج ناصر ماهر وكهربا ليشارك بدلاً منهما محمد مجدي "أفشة" وطاهر محمد طاهر.

وقبل حلول الدقيقة 57 من زمن أحداث المباراة استطاع البديل طاهر محمد طاهر ومن تسديدة بعيدة خارج منطقة الجزاء أن يسجل هدف التقدم للأهلي لتصبح النتيجة (1-0) للفريق الأحمر.

الدقيقة 58 شهدت فرصتين من الأهلي لتعزيز النتيجة أمام الجونة بداية من تسديدة عن طريق محمد مجدي "أفشة" لكن ترتطم الكرة في القائم قبل أن يعود "أفشة" من جديد ويمر كرة أكثر من رائعة لحسين الشحات الذي ينفرد بالمرمى لكن يهدر فرصة التعزيز بتسديدة من أعلى الحارس إسلام طارق.

تابعونا لمعرفة تفاصيل المباراة دقيقة بدقيقة..