تشكيل الأهلي.. كهربا أساسيًا.. وشريف يقود الهجوم أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مساء اليوم الجمعة، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الجونة في بطولة دوري we المصري.

ويستضيف الأهلي فريق الجونة، مساء اليوم الجمعة على إستاد "الأهلي ‏WE‏ ‏السلام"، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من المسابقة المحلية.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي - ياسر إبراهيم - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 36 نقطة من 15 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر بعد 18 جولة، فيما يأتي الجونة في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب وفي جعبته 24 نقطة.