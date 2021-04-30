تشكيل الأهلي.. كهربا أساسيًا.. وشريف يقود الهجوم أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مساء اليوم الجمعة، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الجونة في بطولة دوري we المصري.
ويستضيف الأهلي فريق الجونة، مساء اليوم الجمعة على إستاد "الأهلي WE السلام"، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من المسابقة المحلية.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.
خط الهجوم: محمد شريف.
ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي - ياسر إبراهيم - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 36 نقطة من 15 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر بعد 18 جولة، فيما يأتي الجونة في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب وفي جعبته 24 نقطة.