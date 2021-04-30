قائمة الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي.. غياب 4 لاعبين.. وتواجد شيلونجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أعلن الجهاز الفني بالإسماعيلى، مساء اليوم الجمعة، عن قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الإنتاج الحربى، في إطار منافسات الجولة الـ 19 بدوري we المصري.

ويغيب عن قائمة الإسماعيلي كل من عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى وحسين السيد لعدم اكتمال جاهزيتهم إضافة لفخر الدين بن يوسف بسبب الإيقاف.

القائمة كاملة كالتالى ..

حراسة المرمى: محمد صبحى، محمد مجدى، محمد فوزى .

خط الدفاع: رضوان شريفى، محمد هاشم، مروان الصحراوى، محمد عمار، أحمد كاستيلو، عبد الله جمعة، مصطفى فارس.

خط الوسط: محمود دونجا، محمد حسن، عماد حمدى، نادر رمضان، محمد عادل، أحمد مدبولى، محمد الشامى، محمد صادق ، أرى بابل ، أحمد مصطفى.

خط الهجوم: شكرى نجيب، بنسون شيلونجو.

وفي سياق متصل، تعرض إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، للإصابة بفيروس كورونا، مساء اليوم الجمعة، ليتأكد غيابه عن مواجهة الفريق المقبلة، أمام الإنتاج الحربي.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز السادس عشر بجدول تريب الدروي برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.