بث مباشر | مشاهدة الاهلي السعودي والدحيل القطري في دوري ابطال اسيا «يلا شوت»

تابع بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي السعودي والدحيل القطري في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 30-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

يلتقي نادي الدحيل القطري مع الاهلي السعودي في مواجهة الحسم، اليوم الجمعة، على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.

ويحتاج كلا الفريقين تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني على الأقل، في حين لو تعثر استقلال طهران سيضمن الفائز صدارة المجموعة والتأهل بشكل مباشر إلى دور 16 دون الدخول في حسابات معقدة.

وتعرف الدحيل لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام متذيل ترتيب المجموعة “الشرطة” العراقي، ليفقد الصدارة لصالح استقلال طهران.

في المقابل، فوت الاهلي فرصة خطف الصدارة بتعادله امام استقلال طهران، ورغم ذلك ما زال الفريق يملك حظوظًا وافرة بالعبور عن هذه المجموعة إذا ما حقق الفوز على الدحيل اليوم.

ويتصدر استقلال طهران ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، ويتواجد الدحيل والأهلي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بنفس الرصيد، بينما جمع الشرطة العراقي 3 نقاط فقط.

وتذاع مباراة الاهلي والدحيل على الناقل الحصري لبطولة دوري ابطال اسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “سمير المعيرفي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والدحيل في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية وقطر.