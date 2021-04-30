يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم الجمعة 30 أبريل في الجولة الـ 16.

يستضيف ملعب السلام مباراة الاهلي والجونة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت جرينيتش، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت HD1، بصوت المعلق الرياضي بلال علام، كما تنقل عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، وراديو أون سبورت إف أم.

وتقام في نفس التوقيت مباراة بين البنك الاهلي وسيراميكا لحساب الجولة 19، على ملعب بتروسبورت في القاهرة، وتنقل على قناة أون تايم سبورت HD2.

ويحتل الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 15 مباراة، ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 40 نقطة من 18 مباراة.

ويسعى رفاق محمد شريف لتحقيق الفوز على الجونة هذا المساء بهدف استغلال تعادل الزمالك مع المقاولون العرب بنتيجة 2/2 في مباريات الجولة 18 التي أقيمت ليلة أمس الخميس، من أجل مواصلة تقليص فارق النقاط واستعادة الصدارة قبل إنهاء جميع المباريات المؤجلة للفريق.

وواجه الأهلي صعوبات كبيرة لهزيمة الجونة في آخر مواجهة بينهما يوم 26 أغسطس 2020، ضمن الجولة 22، حيث أضطر للانتظار حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المُحتسب بدل من ضائع لتسجيل هدف الفوز الوحيد بواسطة “مروان محسن”.

وشهدت تلك المباراة تعرض لاعب الوسط الدولي المالي “آليو ديانج” للطرد في الدقيقة 62 بعد تحصله على بطاقتين صفراوين.

الاهلي 0-0 الجونة

ملعب السلام (القاهرة)

الدوري المصري (مؤجلة من الجولة 16)

جارية الآن

تشكيلة الاهلي اليوم: محمد الشناوي – كوكا – سعد سمير – رامي ربيعة – أحمد بيكهام – أليو ديانج – أكرم توفيق – محمود كهربا – ناصر ماهر – حسين الشحات – محمد شريف

تشكيلة الجونة اليوم: اسلام طارق – جوزيف نجويم – محمد نجيب – لؤي بدر – محمود الجزار – محمد حبيب يكن – سيرج أكا – نور السيد – أحمد عامر – محمود شبراوي – إدريس مبومبو.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي والجونة في الدوري المصري we اليوم