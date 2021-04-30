عاجل | تشكيلة الاهلي الاساسية امام الجونة في الدوري المصري We «موسيماني يبدأ التدوير»

كشف بيتسو موسيماني تشكيلة الاهلي الاساسية امام الجونة في الدوري المصري We، ضمن مباريات اليوم الجمعة 30-4-2021، لحساب الجولة 16.

وفضل المدرب الجنوب أفريقي إراحة صانع الألعاب محمد مجدي أفشة ولاعب الوسط عمرو السولية، خوفًا من إستهلاك الثنائي بدنيًا، خاصة وان الاهلي لن يعرف الراحة خلال الأيام القليلة القادمة نظرًا لضغط المباريات.

وسيلعب أكرم توفيق مكان عمرو السولية، ومن المتوقع أن يميل اللاعب على الطرف الأيمن من أجل مساعدة أحمد رمضان بيكهام الذي سيشغل مركز الظهير في تلك الجبهة.

وواصل موسيماني الدفع بلاعب الوسط الشاب “أحمد نبيل كوكا”، في مركز الظهير الأيسر والذي تألق فيه بشكلٍ لافت خلال المباريات الماضية، في ظل غياب علي معلول وأيمن أشرف للإصابة.

وشهدت تشكيلة الاهلي الاساسية تواجد ناصر ماهر في مركز صانع الألعاب، وفي المقدمة سيلعب محمد شريف وبجانبه محمود كهربا، وحسين الشحات.

والتالي تشكيلة الاهلي الاساسية امام الجونة:

محمد الشناوي

كوكا – سعد سمير – رامي ربيعة – أحمد بيكهام

أليو ديانج – أكرم توفيق

محمود كهربا – ناصر ماهر – حسين الشحات

محمد شريف