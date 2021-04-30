ابطال اسيا | تشكيلة الهلال أمام شباب الاهلي دبي

أعلن المدير الفني لنادي الهلال السعودي، روجيرو ميكالي، اعتماده على المهاجم الفرنسي المخضرم، بافيتيمبي جوميز، في تشكيلة الفريق الأساسية التي سيخوض بها مباراة الليلة أمام شباب الأهلي دبي، في ختام دور مجموعات دوري ابطال اسيا.

وسيتواجد اللاعب الارجنتيني لوسيانو فييتو خلف بافيتيمبي جوميز في خط المقدمة، بدلاً من المهاجم السعودي الشاب عبد الله الحمدان الذي تعافى من الإصابة، وعاد إلى قائمة الهلال يوم أمس الخميس.

ويسعى الهلال لتأكيد تأهله إلى ثمن نهائي دوري ابطال اسيا بتحقيق الفوز على شباب الاهلي دبي في الجولة السادسة، كي لا يدخل في حسبة معقدة أمام الأندية التي احتلت المركز الثاني في باقي المجموعات.

والتالي تشكيلة الهلال الاساسية :

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني – جانج هيون سو – علي البليهي – محمد البريك

محمد كنو – عبد الله عطيف

آندريه كاريلو – ناصر الدوسري

لوسيانو فييتو

بافيتيمبي جوميز