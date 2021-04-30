بث مباشر | مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي والهلال في دوري ابطال اسيا «كورة لايف»

تابع بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي والهلال في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 30-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

يستقبل استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة حاسمة، بين الهلال السعودي وشباب الاهلي دبي الإماراتي، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري ابطال اسيا 2021.

ويحتاج الهلال من مواجهته لفريق شباب الاهلي دبي اليوم، تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني على الأقل، أما في حالة تعثر استقلال دوشنبه سيضمن الزعيم صدارة المجموعة.

ويلتقي استقلال دوشنبه الطاجيكي مع نادي أجمك الأوزبكي، اليوم الجمعة، في نفس التوقيت 19:00 جرينتش، على استاد الملك فهد الدولي.

في المقابل، فقد فريق شباب الاهلي دبي آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية من دوري ابطال اسيا 2021 بشكلٍ رسمي، بعدما خسر أمام استقلال دوشنبه بهدفٍ دون رد جاء في الدقيقة (90).

ويتصدر استقلال دوشنبه ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد “الهلال”، بينما جمع شباب الاهلي دبي ونادي أجمك 4 نقاط.

وتذاع مباراة شباب الاهلي دبي والهلال على الناقل الحصري لبطولة دوري ابطال اسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة شباب الاهلي دبي والهلال في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الامارات.

الهلال – شباب الاهلي

استاد الأمير فيصل بن فهد (الرياض – السعودية)

دوري ابطال اسيا (دور المجموعات – الجولة 6)

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تشكيلة الهلال الأساسية: عبد الله المعيوف ياسر الشهراني – جانج هيون سو – علي البليهي – محمد البريك – محمد كنو – عبد الله عطيف – آندريه كاريلو – ناصر الدوسري – لوسيانو فييتو – بافيتيمبي جوميز.

تشكيلة شباب الاهلي دبي الأساسية: حسن حمزة – محمد مرزوق – وليد عباس – عبدالعزيز هيكل – عبدالله النقبي – محمد جمعة – عبدالعزيز صنقور – سعود عبدالرزاق – عيد خميس – جلال الدين مشاريبوف – إيجور جيسوس.