شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر في تشكيل الأهلي أمام الجونة .. ومحمد شريف يقود الهجوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لمباراة الجونة، التي تقام مساء اليوم، على استاد «الأهلي WE السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.
خط الهجوم: محمد شريف.
ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي - ياسر إبراهيم - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.