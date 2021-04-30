شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر في تشكيل الأهلي أمام الجونة .. ومحمد شريف يقود الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لمباراة الجونة، التي تقام مساء اليوم، على استاد «الأهلي ‏WE‏ ‏السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج - أكرم توفيق - محمود عبد المنعم كهربا - حسين الشحات - ناصر ماهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي - ياسر إبراهيم - مروان محسن - وليد سليمان - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد هاني.