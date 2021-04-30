شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن قائمة الإنتاج الحربي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الانتاج الحربى غدا بالأسبوع الــ19 من عمر مسابقة الدورى المحلى ،أبرز الغائبين عن القائمة كل من عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى وحسين السيد لعدم اكتمال جاهزيتهم إضافة لفخر الدين بن يوسف بسبب الإيقاف.

القائمة كاملة كالتالى :

حارس مرمى : محمد صبحى ، محمد مجدى ، محمد فوزى .

خط الدفاع : رضوان شريفى ، محمد هاشم ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، أحمد كاستيلو ، عبد الله جمعة ، مصطفى فارس.

خط الوسط : محمود دونجا ، محمد حسن ، عماد حمدى ، نادر رمضان ، محمد عادل ، أحمد مدبولى ، محمد الشامى ، محمد صادق ، أرى بابل ، أحمد مصطفى.

خط الهجوم : شكرى نجيب ، بنسون شيلونجو.

أختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى استعداداته منذ قليل لملاقاة الإنتاج الحربى غدا باستاد السلام، في إطار الجولة التاسعة عشر بمسابقة الدورى المصرى ، حيث بدأ المران فى تمام الخامسة واستمر لمدة ساعة بحضور جميع اللاعبين باستثناء حسين السيد الذي تأكد غيابه عن المباراة بسبب الإصابة.

قاد المران الجهاز الفنى المعاون وسط غياب إيهاب جلال المدير الفنى الذى تعرض لإصابة بفيروس كورونا.

المران شهد مشاركة عمر الوحش فى التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته ، هذا ومن المقرر أن يتوجه الفريق بعد تناول وجبة الإفطار إلى العاصمة استعدادا للمباراة.