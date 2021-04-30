شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. إنبي ينسحب من صفقة كريم فؤاد واللاعب يختار الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى إنبي على عدم تفعيل عقد شراء كريم فؤاد من النجوم، بسبب مبلغ الـ15 مليون جنيه المتفق عليه فى العقد بين الطرفين، في الوقت الذى تعتمد فيه إدارة النادي البترولى على عدم دفع مبالغ مالية كبيرة فى اللاعبين للتعاقد معهم.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن سياسة نادى إنبي تعتمد تسويق اللاعبين والاستفادة المالية منهم لا على شرائهم بمبالغ مالية كبيرة، مؤكدا أن إدارة النادى البترولى لا تتحمل خزينتها تكبد 15 مليون جنيه، لتفعيل عقد شراء كريم فؤاد من النجوم.

وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن كريم فؤاد من اللاعبين المميزين، ويعتمد عليه حلمى طولان كركيزة أساسية فى صفوف الفريق البترولى، ولكن لن يقف طولان في طريقه لتحقيق حلمه بالانتقال إلى النادي الذى يرغب فيه في الفترة القادمة.

وفى سياق متصل يتمسك مسئولو النادي الأهلي بإتمام صفقة التعاقد مع كريم فؤاد لتدعيم الجبة اليمنى في صفوف الأهلي بالموسم الجديد، باعتباره من المراكز المستهدفة للتدعيم في الميركاتو الصيفي القادم، في ظل عدم وجود ظهير أيمن بديلا لمحمد هاني، واستعانة الجهاز الفني بالثنائي أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام في الوقت الذى أبدى فيه اللاعب رغبته بالانضمام للقلعة الحمراء.

وعلى صعيد أخر فتح مسئولو النجوم الباب أمام الأهلى للتفاوض حول شراء كريم فؤاد خصوصا أن محمد الطويلة رئيس النادى صرح في وقت سابق أنه لن يتنازل عن بيع كريم فؤاد بمبلغ من 25 مليون جنيه أو 30 مليون جنيه خصوصا أن اللاعب يتميز بالقدرات الفنية العالية وخطف الأنظار في الدوري المصري وسحب البساط من تحت أقدام نجوم كبار.