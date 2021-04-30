شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية مسحة كورونا لإيهاب جلال.. وحمد إبراهيم يقود الإسماعيلي أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت إصابة إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، بفيروس كورونا، حيث تم إخطاره بثبوت إيجابية المسحة بالأمس ليقرر إجراء مسحة جديدة جاءت نتيجتها إيجابية، ليتأكد غيابه عن قيادة الدراويش أمام الإنتاج الحربي غدا السبت، ويقود حمد إبراهيم المدرب العام للفريق المباراة بدلا منه.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن جدول باقي مباريات مسابقة الدوري حتى نهايته والمقرر ختامه في 30 سبتمبر، وكشف عن موعد الجولات من 22 وحتى 34 الجولة الختامية.

وشدد اتحاد الكرة عن أنه أي تأجيل يحدث سيتم إقامته خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي ووقتها ستلعب الأندية بدون لاعبيها المختارين في المنتخب الأولمبي.

وسيكون الإسماعيلى على موعد مع مواجهات القمة أمام بيراميدز والأهلي والزمالك في شهر أغسطس المقبل.