شكرا لقرائتكم خبر عن «الليجا» تضع بروتوكولًا لعودة الجماهير للمدرجات فى 9 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترسل رابطة الدورى الإسبانى بروتوكول عودة الجماهير إلى الأندية الإثنين المقبل، من أجل تنفيذه بدءاً من 9 مايو الجارى.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «ماركا»الإسبانية، فإن رابطة الليجا سترسل إلى إدارة الأندية الإسبانية، بروتوكول عودة الجماهير إلى الملاعب من جديد بدءاً من 9 مايو، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصارمة بسبب فيروس كورونا.

كشفت الصحيفة عن بنود بروتوكول رابطة الدورى الإسبانى لعودة الجماهير، على رأسها دخول وخروج الجماهير من وإلى الملعب بشكل تدريجى وفى مراحل عديدة، كما يحق فقط للجمهور المحلى الدخول إلى الملعب.

أما ثالث البنود، فيتمثل فى التباعد الاجتماعى الذى سيكون بمسافة 2 متر بين المشجع والآخر للحد من تفشى فيروس كورونا، ورابعاً ارتداء الكمامات بشكل إلزامى. جدير بالذكر، أن مسابقة الدورى الإسبانى قاربت على الانتهاء، حيث تتبقى 5 جولات فى المنافسة هذا الموسم، ما عدا برشلونة وغرناطة، اللذين تجمعهما مباراة مؤجلة من الجولة الـ33 مساء اليوم، الخميس.

ويتصدر فريق أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 73 نقطة، ويأتى ريال مدريد وصيفا ًبرصيد 71 نقطة، ثم برشلونة ثالثاً بفارق الأهداف عن الميرنجى.