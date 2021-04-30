شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تهديدات بالقتل.. الاتحاد الدولي للتنس ينضم لحملة مقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم الاتحاد الدولي للتنس إلى مقاطعة واسعة النطاق لوسائل التواصل الاجتماعي، شاركت فيها اتحادات وهيئات رياضية هذا الأسبوع احتجاجًا على الإساءات عبر الإنترنت.

وقال الاتحاد في بيان: «يتلقى لاعبو التنس والمدربون والمسؤولون في جميع أنحاء العالم رسائل مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي ومتزايد تستهدف عرقياتهم وجنسهم ومظهرهم وقدراتهم»، مضيفاً أن الرسائل «تحتوي على تهديدات حقيرة تصل إلى حد التهديد بالقتل».

والمقاطعة التي بدأت اليوم الجمعة وتستمر حتى الاثنين المقبل، بدأتها مسابقات دوري كرة القدم المختلفة في بريطانيا وحظيت بتأييد واسع من جهات رياضية رفيعة، مثل الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والاتحاد الدولي للرجبي والاتحاد الإنجليزي للكريكيت ولويس هاميلتون بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وقال ديفيد هاجرتي رئيس الاتحاد الدولي للتنس: «نرى مرارا وتكرارا التأثير المدمر للإساءات عبر الإنترنت والتهديدات والإهانات اللفظية على الرياضيين المحترفين والمدربين والمسؤولين ليس فقط في التنس ولكن في الرياضة بأسرها».

وأضاف: «مستوى الإساءات التي يتعرض لها الأفراد غير مقبولة تماما ولهذا السبب ينضم الاتحاد الدولي للتنس إلى هذه المقاطعة وندعو شركات التواصل الاجتماعي إلى التحرك الآن لحماية الأفراد الذين يؤدون عملهم».