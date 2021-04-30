شكرا لقرائتكم خبر عن «سيكسرز» ثالث المتأهلين للأدوار الإقصائية فى «NBA» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح فيلادلفيا سيفنتى سيكسرز ثالث المتأهلين للأدوار الإقصائية، بدورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين، بعدما سحق ضيفه أتلانتا هوكس 127- 83، الليلة الماضية.

ويحتل «سيسكرز» المركز الثانى فى القسم الشرقى، برصيد 41 فوزًا و21 خسارة، متأخرًا بفوز واحد عن بروكلين نتس، الذى خسر 20 مرة.

ولم يترك «سيكسرز» الفرصة للفريق الضيف، وأنهى الربع الأول متقدمًا 37- 17.

وحافظ صاحب الأرض على تفوقه على «هوكس»، الذى وضح تأثره بغياب الثنائى تراى يانج وبوجدان بوجدانوفيتش، لينتهى الشوط الأول لصالح «سيكسرز» بفارق 28 نقطة.

ولم يستطع «هوكس» تقليص الفارق فى الربع الثالث، رغم أن «سيكسرز» أشرك مجموعة من البدلاء، فى آخر خمس دقائق.

وواصل «سيكسرز» سحق منافسه فى الربع الأخير، ووصل الفارق إلى 46 نقطة.

وأحرز ستة لاعبين من «سيكسرز» 11 نقطة على الأقل، فى مقدمتهم سيث كرى، وله 20 نقطة، ثم جويل إمبيد وتوبياس هاريس، ولكل منهما 17 نقطة.

وكان جون كولينز الأكثر تسجيلًا فى صفوف «هوكس»، برصيد 21 نقطة.

وتلقى «هوكس» الهزيمة الثانية على التوالى، لكنه حافظ على المركز الخامس فى الشرق، وله 34 فوزًا و29 خسارة.

ويتأهل أصحاب أول ستة مراكز للأدوار الإقصائية، بينما تخوض المراكز من السابع حتى العاشر ملحق التأهل.

وتغلب أورلاندو ماجيك 109- 104 على مضيفه كليفلاند كافاليرز.