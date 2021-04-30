شكرا لقرائتكم خبر عن «راموس» يحسم قراره بالبقاء مع ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسبانى، البقاء داخل صفوف الملكى وصرف النظر عن فكرة الرحيل خلال الصيف المقبل. وحسبما نشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية فإن سيرجيو راموس استقر على البقاء داخل صفوف الريال لمدة موسمين حتى يونيو 2023، وحال موافقة إدارة النادى على هذا الاقتراح سيوافق على تخفيض راتبه 10% خلال عامى التجديد.

ويرتبط سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، بعقد مع المرينجى ينتهى نهاية الموسم الجارى 2020-2021.

وأضافت الصحيفة أن راموس قائد الملكى رأى أن الخيار الأفضل له هو البقاء داخل صفوف الريال وليس الرحيل عنه بعد مشوار العطاء والتاريخ الكبير الذى سجله داخل «سانتياجو برنابيو».

وتابعت أن عائلة سيرجيو راموس المتمثلة فى شقيقه رينيه ووالديه وعائلته، نصحوا اللاعب بالبقاء داخل الريال، الذى أصبح فيه عظيمًا على الصعيد العالمى.

وشارك سيرجيو راموس فى 670 مباراة بكل المسابقات مع ريال مدريد، منذ ارتداء قميصه قادمًا من إشبيلية فى 2005، وأحرز 101 هدف و40 تمريرة حاسمة.

وحصد راموس 21 لقبا مع ريال مدريد، أبرزها 5 ألقاب من الدورى الإسبانى، و4 دورى أبطال أوروبا.

فى سياق آخر، استقر الفرنسى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسبانى على إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين ضد أوساسونا، فى المباراة المقرر إقامتها اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ34 من مسابقة الليجا، على ملعب «ألفريدو دى ستيفانو».

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن زيدان مدرب ريال مدريد، قرر تطبيق سياسة المداورة ضد أوساسونا، من أجل وصول الفريق فى أفضل حالاته البدنية أمام تشيلسى بإياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا.

وكان فريق ريال مدريد قد تعادل 1-1 أمام تشيلسى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا الثلاثاء الماضى.

وأضافت أن مدرب ريال مدريد سيدفع بثلاثى الكاستيا، أنطونيو بلانكو وميجيل تشوست وسيرجيو أريباس أمام أوساسونا فى الليجا.

كما سيريح ثنائى خط الوسط تونى كروس ولوكا مودريتش، بسبب المجهود الكبير الذى ظهر به الثنائى خلال المباريات الماضية وآخرها تشيلسى.

ويسعى زين الدين زيدان مدرب الملكى للسفر إلى إنجلترا مكتمل الصفوف، لاسيما أن مهمة الإياب ضد البلوز لن تكون سهلة على ملعب «ستامفورد بريدج».