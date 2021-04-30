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مباراة الأهلي والجونة كاملة .. بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاهلي والجونة الآن

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

كافة هذه التعبيرات تحاول جماهير الأهلي كتابتها من أجل مشاهدة مباراة الأهلي والجونة في بث مباشر ومتابعة مشوار الفريق في موسم 2020 - 2021 .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والجونة 30-4-2021
تذاع مباراة الأهلي والجونة في بطولة الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت في بث مباشر .

وحقق الفريق الكروي الأول بالننادي الأهلي فوزا هاما ومستحقا على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع 15 من عمر الدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة
وينتظر أن يدخل الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوي

وأمامه محمد هاني ورامى ربيعة وسعد سميرو أحمد رمضان «بيكهام»

وأليو ديانج وعمرو السولية

ومحمد مجدى أفشة ومحمود عبدالمنعم «كهربا» وحسين الشحات

ومحمد شريف .

وأجريت الجمعة قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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