شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء «جنش» تقرب «عواد» من حراسة عرين الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب محمد عواد من العودة لحراسة عرين الزمالك بعد فترة طويلة من الابتعاد، وذلك فى ظل الأداء المتواضع لمحمود عبدالرحيم جنش وتسَبُب أخطائه فى فقدان الفريق نقاطا ثمينة كما حدث فى مواجهة الأهلى والمقاولون قد تكلفه التراجع عن صدارة الدورى، فضلا عن ظهور العصبية التى أدت لفقد تركيزه كما حدث فى دخوله مشادة كلامية عقب مواجهة ذئاب الجبل.

وساد الحزن جماهير وأعضاء نادى الزمالك بعد فقد الفريق نقطتين ثمينتين أمس الأول بالتعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لبطولة الدورى.

ومن جانبه، أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، أنه حزين على التعادل أمام المقاولون، مشددا على أن الفريق لم يكن فى كامل تركيزه فى بداية المباراة، وهو ما أخبر به اللاعبين بين الشوطين.

وأضاف أن الفريق كان سيئا فى الكرات الثابتة، وهو من أسباب الخسارة، وعابه سوء التنظيم الدفاعى.

وتابع كارتيرون: «شيكابالا كان الأفضل، وتبديل أوباما كان بسبب شعوره بالإجهاد نظرا لخوض الفريق مباراة كل ٣ أيام».

وقال: «الدورى فى الموسم الحالى طويل ومضغوط نظرا لكثرة المباريات، والفريق الذى سيكون أكثر تركيزا وجاهزية ذهنية سيتوج بالبطولة، وسنعمل على إصلاح الأخطاء».

وشدد على أن أحمد سيد زيزو قدم مباراة جيدة ونفذ المطلوب منه خلال اللقاء، وتطرق للحديث عن محمد عواد حارس الفريق، مشيرا إلى أنه كان بعيدا عن المجموعة فى الفترة الحالية، ومؤكدا أنه سيحصل على فرصته مثل باقى الحراس.

وأضاف الفرنسى: «أهم ما فى مباراة المقاولون هو الروح، وبما أن الفريق ظهر بشكل إيجابى واستطاع ترجمة الفرص لأهداف فإنه سيكون أفضل فى المستقبل القريب ومع توالى المباريات، والفريق كاد يحرز هدفا فى الثوانى الأخيرة لولا غياب التوفيق».

بدأ الفريق استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدورى العام.

يذكر أن الزمالك قبل مواجهة المقاولون كان قد أنهى الدور الأول برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفريق الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين.

وخاض الزمالك مباريات الدور الأول على 8 ملاعب فقط، وكان استاد القاهرة أكثر الملاعب استضافة لمباريات الفريق الأبيض، حيث خاض الزمالك 5 مواجهات عليه أمام الأهلى والاتحاد السكندرى والإسماعيلى وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلى.

جنش - صورة أرشيفية

ويأتى استاد بترسبورت كثانى الملاعب استضافة لمباريات الفريق، وخاض الأبيض 4 مباريات عليه أمام إنبى والجونة وأسوان والمقاصة، وخاض الفريق الأبيض مباراتين على استاد السلام أمام وادى دجلة والإنتاج الحربى، كما خاض الفريق مباراتين على استاد برج العرب أمام سموحة والمصرى. فى حين خاض مباراة واحدة على ملعب الكلية الحربية أمام المقاولون العرب، ومباراة واحدة على ملعب الدفاع الجوى أمام بيراميدز، ومباراة واحدة باستاد المحلة أمام غزل المحلة ومباراة باستاد الجيش بالسويس أمام طلائع الجيش.