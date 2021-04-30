شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح ومكافآت فى الاتحاد السكندرى بعد تتويج «السلة» بالكأس على حساب الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاشت جماهير الاتحاد السكندرى ليلة سعيدة، أمس الأول، بعد تتويج فريق كرة السلة الأول بلقب بطل الكأس، للمرة الـ13 فى تاريخه، على حساب النادى الأهلى بنتيجة 78- 76، فى المباراة التى جمعتهما على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. وقرر محمد مصيلحى، رئيس النادى، صرف مكافأة خاصة للاعبين احتفالًا بانتزاع اللقب من الأهلى والأداء الرجولى والقتال لآخر ثانية، وهو ما أسفر عن حسم المباراة لصالحهم بفارق نقطتين فقط، فى واحدة من أجمل مواجهات السلة بالموسم الجارى.

ووجّه «مصيلحى» الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفنى، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم للحفاظ على سمعة كرة السلة السكندرية ومنافستها الكبار فى حصد الألقاب والبطولات.

وأشاد أحمد الصباغ، لاعب الاتحاد، بما قدمه فريقه أمام الأهلى، مشيرًا إلى أن هناك استفادة أكبر من الفوز بالكأس.

وقال «الصباغ»: «الحمد لله.. واجهنا فريقًا كبيرًا مثل النادى الأهلى، وكان متوقعًا أن تظل المباراة معلقة للنهاية، حتى إذا كان فارق النقاط كبيرًا، وهو ما حدث.. لابد أن تكون فى قمة تركيزك للنهاية».

وأضاف: «تركيزنا منذ بداية الموسم هو الفوز بكل البطولات، وقدمنا مستوى جيدًا حتى توقف فيروس كورونا، ولكننا عدنا بمستوى ليس هو الأمثل، ولكنه جيد إلى حد كبير، وسنواصل العمل لنصل إلى أهدافنا». وعن الأفضلية النفسية حال مواجهة الأهلى فى الدورى من جديد، قال: «بالطبع، ستكون هناك أفضلية نفسية بسبب الفوز فى الكأس، ولكن الإمكانيات متقاربة للغاية سواء كان الأهلى أو الجزيرة، فالمواجهة ستكون صعبة، وسنفعل كل ما فى وسعنا لنكون بطل الدورى».

من جانبه، كشف أحمد عادل عن أنه أثناء إجراء عملية الإحماء فى شوط المباراة الأخير، تعرض لحالة إغماء عارضة، وهو حاليًا بأفضل صحة، واحتفل بالفوز مع زملائه ومحبى زعيم الثغر.