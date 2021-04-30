أوديشو وحمد ينجوان من مقصلة الإقالة والاستقالة

بغداد: زيدان الربيعي

مفارقة غريبة جداً حدثت في مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم؛ تمثلت بقيام الهيئات الإدارية للأندية المشاركة في الدوري بتغيير أكثر من 28 مدرباً.

وقد تعددت أسباب إقالة واستقالة المدربين، فمنها ما يتعلق بالنتائج، ومنها ما يعود إلى شعور بعض المدربين بوجود تدخلات في عملهم من قبل إدارات أنديتهم، وكذلك شعر بعض المدربين أن الإدارة لم تقم بالإيفاء بوعودها له ولمساعديه وكذلك للاعبين ففضلوا الاستقالة والابتعاد.

أكثر الفرق تبديلاً للمدربين كان فريق الديوانية؛ إذ بدأ مع حازم صالح ثم سعد حافظ ومن بعده قصي منير وتلاه سمير كاظم، وأخيراً أسندت مهمة تدريبه إلى طاقم تدريبي برازيلي.

وقد حظي الديوانية في بداية الموسم بتركيز إعلامي غير مسبوق، حتى توقع له الجميع بأن يكون الحصان الأسود لبطولة الدوري، إلا أن إدارته وقعت في أخطاء قاتلة جعلت الفريق يترنح الآن بالمركز 15 ولا تفصله عن فريق الحدود الذي يقبع بالمركز الأخير سوى 7 نقاط.

وتعاقب على تدريب فريق زاخو ثلاثة مدربين؛ هم: أحمد صلاح وسامي بحت وأخيراً عبد الوهاب أبو الهيل، الميناء أيضاً كان نصيبه ثلاثة مدربين هم الروماني تيتا وعادل ناصر وأخيراً أحمد رحيم، وأيضاً فريق القاسم تعاقب على تدريبه ثلاثة مدربين هم: جاسم جابر وعادل نعمة وأخيراً قصي منير. والحال ذاته ينطبق على السماوة؛ إذ كانت بدايته مع المدرب غالب عبد الذي أعقبه شاكر محمود وأخيراً تولى قيادته سمير كاظم.

الطلبة أيضاً كان عرضة لتغيير المدربين؛ إذ كانت بدايته مع أحمد خلف ثم حل محله حسن أحمد، وأخيراً تولى قيادته ثائر جسام.

واستغنى فريق الشرطة عن مدربه عبد الغني شهد بعد الجولة الثالثة واستعان بالمدرب الصربي الكسندر أليتش، والزوراء هو الآخر تخلى عن مدربه باسم قاسم وأسند المهمة إلى راضي شنيشل، والنفط ضحى بيحيى علوان واستعان بباسم قاسم، وأبعد أربيل مدربه رادان غاسانين واستعان بلؤي صلاح، واضطر مدرب نفط الوسط جمال علي إلى الاستقالة ليحل محله عبد الغني شهد، وسار مدرب نفط ميسان رزاق فرحان على نهج جمال علي، بينما قدّم عماد عودة استقالته من تدريب الصناعات الكهربائية ليتولى عباس عبيد المهمة بدلاً عنه، واستغل عماد عودة فرصة استقالة مدرب نفط البصرة عمار حسين ليشغل مكانه، وقام عمار حسين بلعب الدور نفسه مع فريق الحدود الذي استقال مدربه مظفر جبار من مهمته، أحمد صلاح لم يكن مختلفاً عن بقية زملائه؛ حيث حل محل عباس عطية المستقيل في تدريب الكهرباء بعد أن ترك مهمته مع فريق زاخو.

لكن المفارقة الكبيرة أن أكثر المدربين الذين كانوا من المرشحين للإقالة أو الاستقالة في بداية انطلاقة الدوري الحالي، هما أيوب أوديشو مدرب القوة الجوية الذي يتصدر فرق الدوري الآن بفارق كبير جداً عن ملاحقيه، وكذلك عصام حمد، مدرب أمانة بغداد الذي يقف الآن في المركز الثامن. وتعرض المدربان في بداية الدوري إلى ضغوط كبيرة بسبب نتائجهما غير الجيدة، لكنهما في النهاية هما الناجيان الوحيدان من مقصلة الإقالة والاستقالة في الدوري العراقي لهذا الموسم.