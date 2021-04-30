حمدالله: تسجيل الأهداف لعبتي

الرياض: عيسى الحكمي

بنشوة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021، تحدث المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف النصر السعودي بعد فوز الأخير على السد القطري 2-1 جاءت عن طريق حمد الله وزميله المدافع عبد الإله العمري.

وقال حمد الله: «أشكر أصدقائي اللاعبين على ما قدموه في المباراة الأهم في المجموعة، لقد كانت مباراة صعبة وأمام فريق ليس قوياً فقط؛ بل هو مرشح للقب، مع ذلك كنا أقوياء وأثبتنا الحقيقة على أرض الملعب بتحقيق الفوز ونيل بطاقة التأهل للمرحلة التالية التي يجب أن نكون فيها أكثر قوة».

وعن دوره في التأهل بتسجيل 4 أهداف خلال دور المجموعات ذكر «تسجيل الأهداف مهمتي وهي ليست غريبة علي وأنا لست غريباً عن الأهداف، أشكر أصدقائي الذين ساعدوني، وأذكر أنني مررت بظروف صعبة لو مرت بلاعب آخر ماكان ليقدم 10% مما استطعت تقديمه».

ونجح النصر في تحقيق الخيار الوحيد وهو الفوز على السد 2-1 ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة؛ حيث كان التعادل أو الخسارة ستعني خروجه من البطولة.

وشهدت مباراة النصر والسد طرد الإسباني تشافي مدرب الفريق القطري بسبب الاعتراض على قرارات الحكم، وغاب تشافي عن المؤتمر الصحفي بعد المباراة تاركاً مساعده يتحدث عن اللقاء.