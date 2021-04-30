شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينى بدر موسى مفاجأة خالد عيد فى تشكيل المحلة أمام الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة على الدفع بالفلسطينى بدر موسى لاعب الفريق في تشكيل الفريق المحلاوى القادم أمام الأهلى ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الأثنين القادم .

وظهر بدر موسى بشكل جيد خلال اللقاء الأخير لفريق غزل المحلة أمام بيراميدز وساهم في احراز الهدف الثانى كما أدى اللاعب بشكل جيد خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق الأيام الماضية .

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة الاهلي المقرر لها الثالث من مايو المقبل بإستاد غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويحتل نادي غزل المحلة المركز الحادي عشر في جدول الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في خمس مباريات أمام طلائع الجيش والزمالك و وادى دجلة والانتاج الحربى والمقاولون العرب بالاضافة للتعادل في تسع مباريات أمام أسوان وانبي والجونة وسموحة والاتحاد السكندري والاسماعيلي والبنك الاهلي وبيراميدز والخسارة في اربع مباريات أمام الاهلي والمصري والمقاصة وسيراميكا كليوباترا .