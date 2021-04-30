شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي: موسيماني ليس رجل المرحلة فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هشام حنفي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "أقر وأعترف" مع شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس: "موسيماني بدأ مشواره مع الأهلي بشكل مميزة وكان رجل المرحلة، لكن هذه الأيام تراجعت أسهم موسيماني كثير ولم يعد الرجل المناسب لقيادة الأهلي في هذه المرحلة، وأتوقع دائما تشكيلاته وتغييراته في جميع المباريات بما يعني أنه أصبح ورقة مكشوفة للمنافسين".

ونفى نجم الأهلي السابق صحة التشكيك في بطولات الأهلي التاريخية، قائلا إنه لعب في الفريق لسنوات طويلة وكان العرق والاجتهاد هما عنوان جميع أفراد المنظومة لذلك جاءت بطولات الأهلي التي يعتز بها كثيرا.

وأوضح حنفي: "فيه حاجات كتير مخدتش حقي فيها منها اقامة مباراة اعتزال، أنا من ناشئين الأهلي ومن ولاده وزعلان جدا من حالة التهميش، ونفسي الاقي نفسي في أي منصب بالأهلي، لا سيما لو كان مقعد عضوية مجلس الإدارة.