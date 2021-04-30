شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الاولمبياد..استبدال برونزية محمد ايهاب فى ريو دى جانيرو بعد تعرضها للصدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "هنا الأولمبياد" سلسلة متواصلة خلال شهر رمضان عن الدورات الأولمبية السابقة، وأهم المعلومات عن البعثات المصرية، وتاريخ مشاركتها فى الأولمبياد منذ انطلاقها وحتى الآن.

توج محمد ايهاب لاعب منتخب رفع الاثقال بالميدالية البرونزية فى منافسات دورة الالعاب الأولمبية التى أقيمت فى ريو دى جانيرو 2016 ، فى وزن 77 كيلو، حيث رفع 361 كيلو في رفعتي الخطف والنطر.

وفى عام 2017 ، كشف محمد ايهاب عن تعرض ميداليته التى حصل عليها فى الاولمبياد للصدأ حيث تعرضت للتلف والتقشير وظهور بقع سوداء عليها ، فى الوقت الذى أعلن فيه ماريو أندرادا المتحدث باسم دورة ألعاب ريو دي جانيرو أن هناك اكثر من 100 ميدالية تم اعادتها الي المنظمين لإصلاحها بسبب الصدأ أو ظهور بقع سوداء عليها .

وتواصلت اللجنة الاولمبية المصرية مع نظيرتها الدولية لإرسال الميدالية الى المنظمين لإصلاح العيوب بها ، أو استبدالها .

وفى عام 2018 تسلمت اللجنة الاولمبية المصرية الميدالية الجديدة بعد استبدالها ، ليتسلمها اللاعب ، و تم وضعها فى المتحف الاولمبى بناءا على رغبة محمد ايهاب.