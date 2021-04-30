شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل وش السعد على الاهلى قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، الحكم محمد عادل لإدارة مباراة الأهلى و الجونة، والمقرر اقامتها اليوم فى التاسعة والنصف من مساء اليوم، من مؤجلات الدورى، والتى تقام باستاد الاهلى و السلام .

ويعاون محمد عادل فى إدارة اللقاء كل من شريف عبد الله ومحمد عزازى مساعدان، ومحمد فاروق حكم رابع، وصبحى العمراوى حكم فيديو وحمادة الجلاوى حكم مساعد فيديو.

وتٌعد مباراة اليوم هى المواجهة الثالثة عشر التى تولى محمد عادل للأهلى ، حيث و أدار 12 لقاء للاحمر ، حقق الفوز فى 9 منها، وتعادل فى اثنان، وخسر واحدة

أخر مباراة أدارها محمد عادل للاهلى ، كانت فى الجولة السابعة من بطولة الدورى ، أمام الانتاج الحربى ، و انتهت بفوز الأحمر بأربعة أهداف .

يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 36 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر ، ولعب 3 مباريات أقل من الفارس الأبيض. ، خاض الأهلى 15 مباراة، فاز في 11 لقاء وتعادل في 3 وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبوه 31 هدف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

وفى المقابل يقع الجونة فى المركز العاشر برصيد 24 نقطة بعد ان خاض 18 مباراة، فاز في 6 وتعادل في مثلهم وتلقى 6 خسائر ، سجل لاعبيه 20 هدف واستقبلت شباكهم 21 هدف