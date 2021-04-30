شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر مسئول فى بيراميدز: فرجانى ساسى خارج حسابتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول في نادى بيراميدز حقيقة دخول إدارة النادي في مفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبعد انتهاء تعاقده مع الفارس الأبيض.

أوضح المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" إن فرجانى ساسى خارج حسابات بيراميدز بسبب ضخامة المقابل المادى المطلوب للتعاقد معه، مشيرًا إلى إن ساسى اشترط على الزمالك الحصول على ما يقرب من 2 مليون و100 ألف دولار من أجل تجديد تعاقده، وهو مبلغ ضخم جدًا لا يمكن سداده.

وعلق المصدر على حقيقة وجود جلسة بين اللاعب وإدارة بيراميدز في الوقت الحالي، قائلاً إن هذا الأمر لم يحدث وليس له أي أساس من الصحة، وبيراميدز لا يفاوض لاعبين مازالوا على قيد أنديتهم، وما حدث إن أحد المسئولون في إدارة بيراميدز كان يجلس في "كافيه" بالتجمع الخامس أمس الخميس، وتواجد فرجانى ساسى في نفس المكان لكن لم يحدث أي لقاء بين الطرفين أو حديث، أو حتى مصافحة.