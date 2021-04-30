شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي: مصطفى محمد كان قريبا من الانتقال للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام حنفي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لفريق جالاتا سراي التركي كان قريبا من الانتقال للنادي الأهلي في فترة من الفترات التي كان اللاعب فيها يخرج على سبيل الإعارة بالدوري المصري

وأضاف حنفي في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "أقر وأعترف" مع شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس: "مصطفى محمد كان معارا من الزمالك لصفوف طنطا، وكنت أنا عضو اللجنة الفنية بالأهلي، وفاوضنا اللاعب بالفعل، وأبلغنا أنه زملكاوي ويتمنى الاستمرار في الزمالك، لكن لو ضغط الأهلي لأنهى الصفقة وانتقل مصطفى محمد للأهلي".

وتابع نجم الأهلي السابق: "قلقان جدا على الأهلي في دوري الأبطال، طبيعي أننا ندعم ممثل مصر الوحيد في البطولة بعد خروج الزمالك، لكن المؤشرات في الأهلي مع موسيماني لا تطمئن".

ويلتقى فريق الاهلى مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقى، فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد أن أوقعت القرعة الفريق الأحمر مع الفريق الجنوب أفريقى، بالقرعة التى اقيمت بمقر الكاف بالقاهرة .

و حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحد يومى 14 أو 15 مايو المقبل موعدا لمباراة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، بينما تقام مباراة العودة أحد يومي 21 أو 22 من نفس الشهر.

استطاع الأهلى أن يحصل على بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني في المجموعة الأولي لدور المجموعات .

نجحت 8 فرق فى الصعود إلى دور الثمانية من البطولة الافريقية ، وهى كالتالى .. سيمبا التنزانى والأهلى (المجموعة الأولى)، صن داونز الجنوب أفريقى وشباب بلوزداد (الثانية) ، الوداد المغربى وكايز تشيفز (المجموعة الثالثة) ، بالاضافة إلى الترجى التونسى ومولودية الجزائر (المجموعة الرابعة).