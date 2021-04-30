شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن".. صلاح سليمان: نفسى أشوف محمد شريف فى الدوري الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن".. فقرة يومية يقدمها موقع الخليج 365 خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التى يتمنون استجابتها فى الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالي أو زملائهم السابقين في الملاعب.

دعوة اليوم الثامن عشر من شهر رمضان الكريم شملت محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومصطفى محمد المحترف في صفوف جالاتا سراى التركى ومحمد شريف نجم هجوم الفريق الأول كرة القدم بالنادى الأهلى.

وتمنى صلاح سليمان لاعب أسوان التوفيق لمحمد صلاح فى الملاعب الإنجليزية موضحا أن أمنية حياته رؤية المو لاعبا فى صفوف ريال مدريد الإسبانى مؤكدا أن يستحق هذه النجاحات التي يحققها في البريميرليج كما دعا سليمان لمصطفى محمد بالاحتراف في الدورى الأيطالى وتمنى احتراف محمد شريف في الدوري الإسبانى.

من ناحية أخري تواجد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي ضمن التشكيل الرسمي للموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في لعبة "فيفا 2021"، وذلك بعدما حقق تقييم قدره 96 وكشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع "تويتر" التشكيل الرسمي للاعبين المختارين في التشكيل الخاص بالعام الحالي 2021.

من جانبه، قدم نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي تهانيه للفرعون بعد اختياره في فريق الموسم الحالي ووفقاً للاختيارات لم يتواجد أي من لاعبي ليفربول في فريق العام الحالية للعبة فيفا 2021 سوى محمد صلاح، فيما تواجد هاري كين وهيونج مين سون من توتنهام، وبرونو فيرنانديز وماركوس راشفورد ولوك شاو من نادي مانشستر يونايتد، وكيفين دي بروين وجوندوجان وإيدرسون من مانشستر سيتي، وجيمي فاردي من ليستر سيتي، وماسون ماونت من تشيلسي وفوفانا من ليستر سيتي وغيرهم من اللاعبين في الفريق للموسم الحالي.