مدرب صنداونز: هدفنا الفوز بلقب دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز إن كل الفرق في ربع نهائي أبطال أفريقيا قوية، مشددًا أنه يكن كل احترام وتقدير للنادي الأهلي ومدربه موسيماني.

وكانت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قد أوقعت صنداونز في طريق الأهلي.

ويخوض الأهلي ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام صنداونز في مصر أحد أيام 14 أو 15 أو 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة في جنوب إفريقيا أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.

وأضاف رولاني من خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "كل الفرق جيدة، الأهلي حامل لقب دوري الأبطال ولديهم رغبة في الدفاع عن اللقب، لديه رغبة أكبر في الفوز بلقب جديد."

وأكمل" أرى أن القرعة قوية، سنواجه فريق قوي للغاية ولديه مدرب قوي، ونحن نحمل لهم كل احترام وتقدير، وأنا على المستوى الشخصي أكن كل الاحترام والتقدير للمدرب موسيماني الذي أثر فيّ على المستوى الشخصي وكمدرب أيضا، أتطلع لهذه المواجهة."

وواصل : "الآن علينا التركيز على مباراة الأهلي وليس طريقنا للنهائي، الآن هدفنا التركيز على مباراة أولاندو بالدوري المحلي بعدها سنركز على باقي المباريات."

واختتم : "هدف صنداونز هو الفوز بدوري أبطال أفريقيا، هدفنا واضح، نخوض كل المباريات من أجل الفوز."