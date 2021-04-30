لاعب صنداونز السابق يكشف حلم موسيماني التدريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

كشف تيكو موديسي لاعب صنداونز السابق عن حديث دار بينه وبين مدربه السابق بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للنادي الأهلي.

وقال تيكو موديسي من خلال تصريحات لإحدى البرامج في جنوب أفريقيا نقلتها صحيفة "soccerladuma" إن موسيماني أخبره بأن حلمه الأكبر هو التدريب في بطولة كأس العالم.

وأضاف: "أتذكر حوار دار بيني وبين المدرب بيتسو منذ وقت طويل مضى وقال لي إنه يريد التدريب في كأس العالم، الآن هو يدرب الأهلي في مصر وفي دوري أبطال أفريقيا، لكن في المسقبل أرى أن ذلك سيحدث مع جنوب أفريقيا."

وكان موسيماني على رأس قائمة الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم لإعادة الأمور إلى الطريق الصحيح بعد فشل التأهل إلى أمم أفريقيا، لكن المدرب حسم الأمور بأنه مرتبط بعقد مع النادي الأهلي ولن يرحل عن صفوفه.

وتعاقد الأهلي مع موسيماني مطلع أكتوبر الماضي بعد رحيل السويسري رينيه فايلر عن النادي.