مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة لا يمانع الموافقة على طلب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لا يوجد ما يمنع ترحيل مباراتي الأهلي مع وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا اليوم الجمعة طلب فيه ترحيل مباراتي الفريق أمام وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا ضمن الجولتين 22 و 23 من عمر دوري WE المصري إلى فترة التوقف بسبب الأولمبياد مع موافقة على خوض المواجهتين بدون العناصر الدولية

وقال مصدر في اتحاد الكرة من خلال تصريحات لمصراوي: "لا نمانع الموافقة على ترحيل مباراتي الأهلي، هذا هو مطلبنا من الأساس."

وكان اتحاد الكرة قد أعلن يوم الخميس مواعيد بقية مباريات البطولة حتى النهاية، وشدد اتحاد الكرة أن المجال الوحيد للتأجيل هو أن يقام خلال فترة توقف الدوري لخوض الأولمبياد لكن بدون العناصر الدولية.