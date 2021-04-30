مجدي عبدالغني: الأهلي سيتأثر بالإجهاد والإصابات أمام صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق مجدي عبد الغني لاعب منتخب مصر السابق، على وقوع الأهلي في مواجهة أمام صندوانز الجنوب إفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي حامل لقب المسابقة في مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي من البطولة القارية الأغلى في القارة السمراء.

وكان صاحب الرقم القياسي برصيد تسعة ألقاب احتل وصافة المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني، حيث حصد 11 نقطة بتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل تلقي هزيمة وحيدة.

وقال عبدالغني في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة، إن الأهلي في مكانة وباقي فرق القارة في مكان آخر، بسبب بطولاته وانجازاته على المستوى القاري.

وأضاف:" الأهلي في حتة والباقي كله في حتة تانية، والإجهاد والإصابات من الممكن أن تؤثر على الأهلي أمام صنداونز".

وأوضح لاعب منتخب مصر السابق، أن الأمر الذي ربما يؤثر على أداء الأهلي أمام صنداونز هو تعاقب المباريات والضغط الذي يعاني منه الفريق بسبب الإصابات خلال الفترة الماضية.

ويخوض الأهلي ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام صنداونز في مصر أحد أيام 14 أو 15 أو 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة في جنوب إفريقيا أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.

وإذا تمكن بطل إفريقيا من عبور ربع النهائي فإنه سيكون على موعد مع مواجهة الفائز من شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي في الدور نصف النهائي من البطولة.