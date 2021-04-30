تقرير.. صنداونز يستعد للأهلي بثلاث معارك محلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أوقعت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا فريق الأهلي حامل لقب البطولة أمام صنداونز بطل جنوب أفريقيا، وهو الفريق الذي ينتظره 3 مباريات محلية قبل صدام الأهلي.

وشهد مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويخوض الأهلي ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام صنداونز في مصر أحد أيام 14 أو 15 أو 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة في جنوب إفريقيا أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.

وسيكون صنداونز على موعد مع أورلاندو بيراتس في إحدى جولات الدوري والتي ستقام يوم 2 مايو وستكون في الثالثة عصرًا بتوقيت جنوب أفريقيا وهو نفس توقيت القاهرة.

وفي يوم 5 مايو سيواجه صندونز فريق ماريتزبورج يونايتد بالدوري وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا أيضا، قبل أن يحل ضيفا على تي إس جلاكسي يوم 11 مايو بالدوري في نفس توقيت المباراتين الماضيتين.

وإذا تمكن بطل إفريقيا من عبور ربع النهائي فإنه سيكون على موعد مع مواجهة الفائز من شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي في الدور نصف النهائي من البطولة.