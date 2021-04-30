ربيع ياسين يعلق على وقوع الأهلي في مواجهة أمام صنداونز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق ربيع ياسين، مدرب بتروجيت عن وقوع الأهلي في مواجهة أمام صنداونز الجنوب إفريقي بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا النادي الأهلي حامل لقب المسابقة في مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي في الدور ربع النهائي من البطولة القارية الأغلى في القارة السمراء.

وكان صاحب الرقم القياسي برصيد تسعة ألقاب احتل وصافة المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني، حيث حصد 11 نقطة بتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل تلقي هزيمة وحيدة.

وقال ياسين في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة:" الأهلي بمن حضر، الفريق الحالي قادر على أي شيء، وكل الإمكانيات متاحة للفريق ومتوقيعن أكثر من ذلك، واللي خايف يروح ".

وأضاف:" فريق الأهلي كبير طول عمره وقادر في أي مواجهة بيحسمها بخبراته وتاريخه الكبير في إفريقيا".

وأتم ياسين تصريحاته:" فريق الأهلي قادر على تخطي تلك العقبة أمام صنداونز، فالأهلي يبحث دائما عن البطولة وحصد الألقاب".

ويخوض الأهلي ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام صنداونز في مصر أحد أيام 14 أو 15 أو 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة في جنوب إفريقيا أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.

وإذا تمكن بطل إفريقيا من عبور ربع النهائي فإنه سيكون على موعد مع مواجهة الفائز من شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي في الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي لقاء العودة على أرضه حال تأهله لنصف النهائي، حيث سيقام ذهاب نصف النهائي في الجزائر أو تونس.

ويقام لقاء الذهاب في نصف النهائي أحد أيام 18 أو 19 أو 20 يونيو، على أن تكون العودة أحد أيام 25 أو 26 أو 27 من الشهر نفسه.