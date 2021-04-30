بث مباشر | شاهد الشرطة واستقلال طهران في دوري ابطال اسيا «يلا شوت»

شاهد بث مباشر يلا شوت مباراة الشرطة واستقلال طهران في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 30-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

يتطلع الشرطة العراقي إلى تقديم هدية إلى الدحيل القطري والأهلي السعودي، عندما يتقابل مع نادي الاستقلال الإيراني اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويتصدر استقلال طهران ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، ويتواجد الدحيل والأهلي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بنفس الرصيد، بينما جمع الشرطة العراقي 3 نقاط فقط.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

وسيسعى استقلال طهران إلى تحقيق الفوز على الشرطة من أجل ضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية بشكلٍ رسمي كبطل للمجموعة الثالثة.

في المقابل يأمل فريق الشرطة في تحقيق نتيجة إيجابية بنهاية مشوراه في البطولة، بعد أن ساهم في خلط أوراق التأهل حينما تغلب في المباراة السابقة على الدحيل القطري.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الجمعة، الدحيل القطري مع الأهلي السعودي على نفس الملعب، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة الشرطة واستقلال طهران على الناقل الحصري لبطولة دوري ابطال اسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشرطة واستقلال طهران في تمام الساعة 17:45 بتوقيت جرينتش، 19:45 بتوقيت مصر، 20:45 بتوقيت السعودية والعراق.