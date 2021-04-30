بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا، ضمن مباريات اليوم الجمعة 30-4-2021، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

يستقبل استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة حاسمة، بين الهلال السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري ابطال اسيا 2021.

ويحتاج الهلال من مواجهته لفريق شباب الاهلي دبي اليوم، تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل كأحد أفضل الحاصلين على المركز الثاني على الأقل، أما في حالة تعثر استقلال دوشنبه سيضمن الزعيم صدارة المجموعة.

ويلتقي استقلال دوشنبه الطاجيكي مع نادي أجمك الأوزبكي، اليوم الجمعة، في نفس التوقيت 19:00 جرينتش، على استاد الملك فهد الدولي.

في المقابل، فقد فريق شباب الاهلي دبي آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية من دوري ابطال اسيا 2021 بشكلٍ رسمي، بعدما خسر أمام استقلال دوشنبه بهدفٍ دون رد جاء في الدقيقة (90).

ويتصدر استقلال دوشنبه ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد “الهلال”، بينما جمع شباب الاهلي دبي ونادي أجمك 4 نقاط.

وتذاع مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي على الناقل الحصري لبطولة دوري ابطال اسيا هذا الموسم، المنصة السعودية “GSA live”، بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الحربي”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال وشباب الاهلي دبي في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الامارات.