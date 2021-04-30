شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والجونة في الدوي المصري 30-4-2021 .. والتشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وتريد جماهير الأهلى مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر عبر التلفزيون، وتقام مواجهة الأهلي والجونة على ملعب الأهلي السلام ضمن مؤجلات الجولة الـ16 من الدوري العام .

تقام مباراة الأهلى والجونة يوم الجمعة 30 أبريل 2021 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة .

تذاع مباراة الأهلي والجونة في بطولة الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت في بث مباشر وحصري .

وحقق الفريق الكروي الأول بالننادي الأهلي فوزا هاما ومستحقا على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين لهدف ضمن مؤجلات الأسبوع 15 من عمر الدوري الممتاز.

الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 36 محتلا المركز الثاني وخلف الزمالك المتصدر برصيد 39 نقطة .

ويتابع موقع المصري اليوم المباراة لحظة بلحظة .

وينتظر أن يدخل الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه محمد هاني ورامى ربيعة وسعد سميرو أحمد رمضان «بيكهام» وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ومحمود عبدالمنعم «كهربا» وحسين الشحات ومحمد شريف .