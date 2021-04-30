شكرا لقرائتكم خبر عن هل كتب محمد شريف كلمة النهاية لمسيرة مروان محسن مع الأهلى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش محمد شريف نجم النادى الاهلى ومنتخب مصر موسما رائعا مع المارد الاحمر بعد عودته للأهلى بعد أن لعب الموسم الماضى على سبيل الإعارة لفريق إنبى، حيث يتصدر قائمة هدافى الدوري المصرى الموسم الحالى برصيد 9 أهداف، كما سجل 3 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا.

تألق محمد شريف فى خط هجوم الاهلى بات يمثل علامة فارقة فى نهاية مشوار مروان محسن زميله بالفريق مع القلعة الحمراء، فلم يسجل مروان محسن سوى هدف وحيد هذا الموسم من إجمالى 13 مباراة لعبها بواقع 395 دقيقة، كما أن مروان منذ ارتداء قميص الأهلي في صيف 2016 خاض 101 مباراة وسجل 23 هدفا فقط.

وابتعد مروان محسن في الفترة الأخيرة عن قيادة هجوم الأهلي مع تألق النجم محمد شريف الذي حجز مقعده أساسيا مع الفريق الأحمر، بجانب انضمام الكونغولي والتر بواليا من الجونة وعودة صلاح محسن من إعارته إلى سموحة.

ويتميز محمد شريف بمستواه الثابت خلال مباريات فريق الأهلى، على عكس بعض اللاعبين الأجانب الذين يظهرون في مباراة ويختفون في باقى المباريات، على الرغم من تفضيل موسيمانى والتر بواليا عليه إلا أنه احتفظ بمستواه وتركيز، وحين جاءت له الفرصة مرة أخرى ظهر متألقا كالعادة، مما أجبر موسيمانى على الدفع به بشكل أساسى.

ويجيد مهاجم الأهلى اللعب بكلتا القدمين، وهى الميزة التي تمنح محمد شريف الأفضلية على كل اللاعبين في مركزه، الذى غالبا يلعبون بإحدى القدمين، إلا أن شريف يستطيع التسجيل بكلتا القدمين بنفس المستوى، بالإضافة إلى قدرته للعب برأسه بشكل دقيقة وهو ما ظهر خلال أهدافه مع الأهلى والمنتخب.

أهم ما يميز محمد شريف هو دائما التألق في المباريات الكبرى التي تحتاج لنوعية خاصة من اللاعبين، والذى سيكون شريف بالتأكيد واحدا منهم، وهو ما ظهر في مباراة القمة الذى صال فيها وسجل هدفين، كما سجل مع المنتخب هدفين وصنع آخر في 3 مباريات فقط وهى الأرقام التي تدعم حظوظه مع الفراعنة في الفترة المقبلة.