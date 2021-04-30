شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين عن مواجهة صن دوانز: الأهلى بمن حضر واللى خايف يروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ربيع ياسين المدير الفني لبتروجت ونجم الاهلى الأسبق، أن الأهلى يملك القدرة على الإطاحة بفريق صن دوانز بطل جنوب افريقيا ، ويضيف ربيع ياسين الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة:" الاهلى بمن حضر ، واللى خايف يروح ، الاهلى طول عمره كبير وقادر على الفوز في أي مواجهة".

وشدد :"الاهلى يملك كل الخبرات والقدرات والفنيات والتنظيم والروح وبإذن الله سوف يتغلب على صن دوانز مثل النسخة الأخيرة ويستكمل مشواره للمباراة النهائية للحفاظ على لقبه الافريقى".

وأكمل ربيع ياسين:"تجربة اصابتى بكورونا هي اصعب 5 شهور في حياتى ودخلت المستشفى مرتين ، ونجوت منها بفضل الله".

وأكد ربيع ياسين اأن تألقه مع الفريق البترولى يعد بمثابة أفضل رد على أزمته الأخيرة مع منتخب الشباب قائلا:"ربنا نصرنى مع بتروجت بعد الظلم الذى تعرضت له أثناء أزمتى مع منتخب الشباب". ويضيف ربيع ياسين :"مش عارف انا موقوف ليه من اتحاد الكرة ، قرار الإيقاف مبهم ولكن في النهاية النائب العام يفصل في القضية". وأكمل ربيع ياسين:"لو واجهت الاهلى في كأس مصر ستكون المواجهة الأولى لى كمدرب أمام بيتى والنادى صاحب الفضل عليا ، ولكن سنلعب بشرف وأمانة وفى النهاية هي مباراة كرة قدم لن تخرج عن هذا الاطار".

ورفض ربيع ياسين فكرة اختيار محمد الشناوى للمشاركة في اوليمبياد طوكيو رافضاَ رحيل موسيمانى عن القلعة الحمراء،وعلق قائلا:" موسيمانى ماشى بخطى ثابتة الأداء غير مرضى لجمهور الاهلى، وبطولة افريقيا لن تكون سهلة ، البطل لازم يكون مستعد".

ويضيف ربيع ياسين : " موسيمانى لازم يكمل في الاهلى حتى لو الفريق خرج من دور الثمانية ، الاهلى لايتعامل بالقطعة".

وعن كهربا قال ربيع ياسين :"ليه دماغ تانية ولازم موسيمانى يحتويه نفسيا ويديله مباريات في الأوقات المناسبة وباذن الله يبقى مطيع لانه موهوب".

وعن المنتخب الاوليمبى قال ربيع ياسين:"يجب شوقى غريب يضم محمد صلاح وأحمد حجازى بس أنا ضد اختيار محمد الشناوى لازم محمد صبحى ياخد فرصته

ويضيف ربيع ياسين:"مروان محسن لازم يكمل في الاهلى لانه لما بياخد فرصة بيثبت نفسه ، وحسين الشحات لسه قدامه كتير في الاهلى".

وعن بيراميدز علق ربيع ياسين :" صعب ياخد بطولة بالمستوى اللى احنا بنشوفه حالياً".

وعن خليفته في الملاعب قال ربيع ياسين :" محمد عبد الوهاب الله يرحمه".

وعن العمل في المنتخبات قال ربيع ياسين:" لن أتراجع عن قرار العمل في المنتخبات ، ابذل مجهود كبير اوى ، ولن اكرر هذه المرحلة مرة أخرى في حياتى".

وعن الزمالك قال ربيع ياسين :" الزمالك مع كارتيرون لم يظهر بمستواه المعهود".

وعن رحيل رمضان صبحى عن الاهلى قال ربيع ياسين:" القلعة الحمراء هي الكيان الاصلى ومهما رحل من نجوم لن يتأثر النادى ، شوفنا رحيل رمضان صبحى لم يؤثر على الاهلى وحتى لو رحل كل النجوم سيبقى الاهلى".