شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي: الأهلي مش بيطفش ولاده..بس خالد بيبو "ظلمني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعترف هشام حنفي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بوجود خلاف بينه وبين خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالأهلي بسبب رحيل نجله عن فريق الناشئين دون ابداء أسباب مقنعة رغم أن مستوى نجله كان يؤهله لإستمرار في صفوف القلعة الحمراء.

وأضاف حنفي في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "أقر وأعترف" مع شوبير، على فضائية أون تايم سبورتس: "فيه خلاف آخر بيني وبين خالد بيبو جاء عقب تعيينه رئيسا لقطاع الناشئين، أنا كنت نائب رئيس القطاع مع فتحي مبروك وكان هناك خلل في المسمى فكنت أعمل تحت مسمى مساعد رئيس قطاع الناشئين، ولما جاء خالد بيبو قام بتشكيل القطاع وظلمني حيث أعطاني وعدا بتولى منصب نائب رئيس القطاع لكني وجدت نفسي مدير إداري فقررت الاعتذار".

وتابع نجم الأهلي السابق: "الأهلي مش بيطفش حد، ورحيلي عن الأهلي قبل الاعتزال كان بناء على مكالمة من علاء عبد الصادق شكرنى فيها على مجهودي ، وبعد فترة لم يتحدث معي أحد عن بقائي في النادي، قررت رفع الحرج عن الأهلي ورحلت لتركيا".

وأكد حنفي أنه كان يأمل في العودة للأهلي بعد الرحيل وبعد الفترة الاحترافية القصيرة في تركيا، حيث رحل لنادي حرس الحدود وقدم أفضل 4 مواسم له مع الفريق العسكري، موجها الشكر لـ حلمي طولان الذي ساعده للعودة لسابق مستواه الفني والبدني.