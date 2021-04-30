شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعدل من أسلوبه مع الزمالك بسبب القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، الاستعداد مبكرا لمباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر لها يوم 10 مايو الجاري، رغم خوض الفريق الأبيض مباراتين أمام بيراميدز ثم سموحة قبل خوض مباراة القمة.

وقرر كارتيرون الدخول في معسكر مغلق مبكر قبل مباراة القمة حيث سيدخل الفريق في المعسكر قبل المباراة بـ 48 ساعة وليس يوم واحد كما يحدث في كافة المباريات، وطلب المدير الفني من مسئولي الزمالك حجز فندق الإقامة لمباراة القمة وفقا للمواعيد التي حددها ليبدأ المعسكر يوم السبت الموافق 8 مايو وحتى خوض المباراة.

فيما يستعد الزمالك في الوقت الحالي لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، بالدوري الممتاز، في لقاء قمة نظرا لامتلاك الفريقين مجموعة من أفضل اللاعبين في الدوري المصري بالموسم الحالي، مما يزيد من قوة وصعوبة المباراة على الفريقين.

ويأمل كارتيرون في استعادة جهود محمود حمدي الونش في مباراة بيراميدز، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة البنك الأهلي بكدمة قوية في الركبة أدت لغيابه عن لقاء المقاولون العرب مساء الخميس.