شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب الجبلاية بمواجهة دجلة وسيراميكا بدون 10 لاعبين..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يفقد الأهلى 10 لاعبين من قوامه فى مباراتى وادى دجلة وسيراميكا حال موافقة اتحاد الكرة، على اقتراح المارد الاحمر بخوض هاتين المباراتين أثناء فترة التوقف الخاصة بمشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021.
ورفض اتحاد الكرة تأجيل أى مباريات فى الدورى هذا الموسم، واقترح على الأندية التى تشارك فى بطولات افريقيا وتحديدا الأهلى وبيراميدز تأجيل بعض المباريات لهما بشرط إقامة هذه المباريات أثناء فترة التوقف فى شهر يوليو المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.
وأرسلت إدارة النادي الأهلي خطاباً لأتحاد كرة القدم المصري تطلب فيه ترحيل مباراتي الاهلي مع كلاً من ، وادي دجلة في الأسبوع الـ22 وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو.
على أن يؤدي فريق الاهلي هاتين المباراتين بدون لاعبيه أعضاء المنتخب الأولمبي..جاء ذلك عقب إعلان إتحاد الكرة عن بقية مواعيد جدول المسابقة والتى زادت من الضغوط غير المسبوقة التى يتعرض لها الأهلي (مباراة كل 72 ساعة ) رغم إنه المُمثل الوحيد للكرة المصرية في دروي أبطال أفريقيا.
واكدت إدارة النادي على ثقتها في إستجابة إتحاد الكر لطلب النادي العادل خاصة وأن فريق الاهلي تحمّل فوق طاقته وهو يستعد للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضي
ويضم الأهلى 6 لاعبين فى صفوفه ضمن قوام المنتخب الأولمبى وهم أكرم توفيق وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر واحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن ومصطفى شوبير ، بينما دخل الرباعى محمد الشناوى ومحمد مجدى أفشة وأيمن أشرف وعمرو السولية قائمة اللاعبين المرشحين للمشاركة فوق السن فى الاوليمبياد بعد تصريحات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى الاخيرة والتى أعلن ضمه 40 لاعباً من بينهم رباعى الاهلى المتألق.
وأكد مسؤلو اتحاد الكرة، أنه لا تراجع عن إنهاء الدورى المصرى هذا الموسم يوم 30 سبتمبر المقبل، بعد إعلان الجدول كاملا وإرساله للأندية، وأوضح مسؤولو الجبلاية، أنه تم تحديد هذا الموعد بسبب مصلحة المنتخب الأول الذى يخوض مباريات تصفيات كأس العالم، وسيكون مرتبطا بمباراتىّ الجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات فى شهر أكتوبر، لذا كان من الضرورى إنهاء الدورى 30 سبتمبر المقبل.
وأضاف مسؤلو الجبلاية، أن النادى الأهلى أمامه حل وحيد لتأجيل مبارياته فى الدورى، طالما أنه يشكو من الاجهاد والإرهاق، وهو أن يلعب بدون لاعبى المنتخب الأولمبى خلال فترة التوقف أثناء الأولمبياد، كما يجب أن يوافق أيضا طرف المباراة الثانى على التأجيل، وأن يلعب بدون لاعبى المنتخب الأولمبى أيضا.
وتسود حالة من الغضب والاستياء داخل النادى الأهلي بعد إعلان جدول بطولة الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري، وانتابت مسئولو القلعة الحمراء حالة من الدهشة جراء جدول الدوري المضغوط للفريق بشكل واضح.
وقال مصدر في الأهلي: "لا نعلم لماذا يُصر اتحاد الكرة على معاملة النادي بهذه الطريقة وضغط المباريات بهذا الشكل"، موضحاً أن الفريق يتعرض لحالة إرهاق شديدة بسبب المباريات المتتالية.
وتابع المصدر: "الأهلي سيلعب مباراة كل ثلاثة أيام لمدة شهرين، وهذا أمر يُرهق الفريق كثيراً ويُعرّضه للإصابات المتتالية، وشدد المصدر على أن الأهلي سيلعب في بطولة أفريقيا وكذلك السوبر الأفريقي ويواصل اللعب المتتالي محليا.