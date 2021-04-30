شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب الجبلاية بمواجهة دجلة وسيراميكا بدون 10 لاعبين..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد الأهلى 10 لاعبين من قوامه فى مباراتى وادى دجلة وسيراميكا حال موافقة اتحاد الكرة، على اقتراح المارد الاحمر بخوض هاتين المباراتين أثناء فترة التوقف الخاصة بمشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2021.

ورفض اتحاد الكرة تأجيل أى مباريات فى الدورى هذا الموسم، واقترح على الأندية التى تشارك فى بطولات افريقيا وتحديدا الأهلى وبيراميدز تأجيل بعض المباريات لهما بشرط إقامة هذه المباريات أثناء فترة التوقف فى شهر يوليو المقبل بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

وأرسلت إدارة النادي الأهلي خطاباً لأتحاد كرة القدم المصري تطلب فيه ترحيل مباراتي الاهلي مع كلاً من ، وادي دجلة في الأسبوع الـ22 وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع الـ23 من بطولة الدوري إلى فترة توقف مسابقة الدوري أثناء إقامة أولمبياد طوكيو. على أن يؤدي فريق الاهلي هاتين المباراتين بدون لاعبيه أعضاء المنتخب الأولمبي..جاء ذلك عقب إعلان إتحاد الكرة عن بقية مواعيد جدول المسابقة والتى زادت من الضغوط غير المسبوقة التى يتعرض لها الأهلي (مباراة كل 72 ساعة ) رغم إنه المُمثل الوحيد للكرة المصرية في دروي أبطال أفريقيا. واكدت إدارة النادي على ثقتها في إستجابة إتحاد الكر لطلب النادي العادل خاصة وأن فريق الاهلي تحمّل فوق طاقته وهو يستعد للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضي

ويضم الأهلى 6 لاعبين فى صفوفه ضمن قوام المنتخب الأولمبى وهم أكرم توفيق وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر واحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن ومصطفى شوبير ، بينما دخل الرباعى محمد الشناوى ومحمد مجدى أفشة وأيمن أشرف وعمرو السولية قائمة اللاعبين المرشحين للمشاركة فوق السن فى الاوليمبياد بعد تصريحات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى الاخيرة والتى أعلن ضمه 40 لاعباً من بينهم رباعى الاهلى المتألق.