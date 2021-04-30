شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. عطية توتو صاحب أول "سوبر هاتريك" في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محمد عطية "توتو" نجم الأهلي السابق، واحداً من أبرز المواهب الكروية التي مرت على الدوري المصري، ولد اللاعب محمد عطية الشهير بتوتو فى مدينة طنطا وبدأ اللاعب مشواره مع كرة القدم فى ناشئى طنطا عام 1944 وظل يلعب حتى عام 1947 أى لمدة ثلاثة أعوام تألق فيها وأبدع فوقعت عليه عين الخبير الذهبى مختار التيتش فتابعه وأعجب به وأقنعه بالانضمام لصفوف النادى الأهلى.

لعب توتو بين واحد من أفضل وأعظم أجيال النادى الأهلى على مر التاريخ وهو جيل الخمسينيات الذهبى الذى ضم صالح سليم وطارق سليم وسيد صالح وأحمد مكاوى وعبد الجليل وسليمان فارس ورضا عبد الحميد والضيظوى وعادل هيكل والفناجيلى وغيرهم من نجوم هذا الجيل الذهبى الذى لا يسقط من ذاكرة الجماهير الحمراء.

محمد عطية توتو

تميز توتو بالبنيان القوى والتكوين الجسمانى المثالى وإجادته لكثير من مهارات كرة القدم الأساسية وأبرزها التسديد القوى على المرمى من كل الإتجاهات وهى الصفة التى ساعدته فى هز شباك كثير من الفرق .

بدا توتو مشواره مع النادى الاهلى بانجازا كبيرا عندما كان احد اسباب فوز المارد الاحمر باول بطولة دورى موسم 1948 /1949 ، وسجل توتو لفريقه 11 هدفا اصبح بها هداف النادى الاهلى فى اول موسم له مع الفريق الاحمر، ايضا كان توتو صاحب اول هاتريك لفريق الاهلى فى مسابقة الدورى العام ، عندما قاد الفرسان الحمر للفوز باربعة اهداف مقابل هدفين على فريق السكة الحديد فى المباراة التى جمعت الفريقن فى الاسبوع الثامن عشر من عمر البطولة.

مع الفراعنة مثل توتو منتخب مصر فى عديد من البطولات الدولية على مدار 10 أعوام كاملة فشارك فى بطولة البحر المتوسط عام 1949 بإيطاليا وعام 1955 بفرنسا والتصفيات الأوليمبية بتشيلى وتصفيات كأس العالم بميلان الإيطالية ووصفته الصحف الأوروبية بالقاطرة التى لا تهدأ عن هز الشباك وعرف باسم بعبع اليونان.

على مدى مشاركاته مع النادى الأهلى تميز توتو بأهدافه الرائعة التى أبهر بها كل من تابعه سواء من محبى ومشجعى الأهلى أو من المنافسين، وظل كذلك لمدة 9 أعوام رافعا شعار ممنوع الإقتراب والتصوير إنها البطولة المفضلة حكرا لهذا الجيل.

كان توتو أكثر لاعب على مر التاريخ محتفظا بالرقم القياسى للتسجيل فى الزمالك حيث سجل 7 أهداف فى مشاركاته، ولم يتمكن أحد من كسر هذا الرقم سوى النجم محمد أبو تريكة.

عاد توتو لفريقه القديم طنطا عام 1959 وأختتم مشواره الكروى بين جدران ناديه بمنتهى الولاء والإنتماء غير ناكر فضل الأهلى عليه فى ما وصل إليه وظل يلعب حتى عام 1974 والذى شهد إعتزاله وتوليه مهام تدريب طنطا ، وعمل أيضا مدربا فى الخليج لعدة سنوات ومستشارا فنيا لنادى طنطا حتى قرر ترك المجال الرياضى نهائيا .

توفى النجم الذهبى فى يوم الجمعة 3 أكتوبر 2008 فى مسقط رأسه طنطا بمحافظة الغربية عن عمر يناهز 82 عاما.