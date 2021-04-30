شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف :موسيمانى سوف يواجه ضغوط فى مواجهة الأهلى مع صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد يوسف المدير الفني الأسبق للنادى الأهلى ، أن مواجهة المارد الأحمر مع صن دوانز بطل جنوب افريقيا سوف تضع ضغوط على موسيمانى،وقال محمد يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر إذاعة الشباب والرياضة :" موسيمانى سيواجه ضغوط كبيرة في مواجهة الاهلى وصن دوانز بدوري الابطال لاسيما أنه كان مدرباً للفريق الجنوب افريقى سابقاً".

وتابع نجم الاهلى الأسبق :"الاهلى قادر على الإطاحة بصن دوانز خارج دوري الابطال الافريقى ، فايلر فعلها النسخة الأخيرة واستكمل المارد الأحمر مشواره بنجاح حتى توج باللقب".

ويضيف محمد يوسف:"لا نعلم كم نهائي خاضه الاهلى من كثرة مباريات الاهلى وبطولاته ونثق في قدرات الجيل الحالي لتجاوز عقبة صن دوانز".

وعن خطوته المقبلة قال محمد يوسف:" باذن الله في حاجة بره ..تكمل ونعلن ان شاء الله"