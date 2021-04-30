شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. أمير عبد العزيز: ورق عنب و طاجن لسان عصفور بالسجق و لحمة محمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ، و لكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره ، واليوم سيكون اللقاء مع أمير عبد العزيز نجم الزمالك السابق الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم الثامن عشر من أيام شهر رمضان ، مؤكدا على أنه سيتناول اليوم "ورق عنب و طاجن لسان عصفور بالسجق و لحمة محمرة".

و يحرص دائما عبد العزيز على قضاء أوقات شهر رمضان بصحبة زوجته رشا عبد الستار نجمة الطائرة السابقة و بناته غادة و ريم نجمات الطائرة أيضا .

كما يحرص عبد العزيز على طقوس و عادات رمضانية دينية وإجتماعية مع الأقارب والأصدقاء ، فى الشهر الكريم و خاصة الإفطار مع شقيقه أيمن نجم الزمالك السابق .

فيما يحرص عبد العزيز فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .