شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى: صن داونز كتاب مفتوح للأهلى وموسيمانى.. والعاشرة تقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى عبد الغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، ان قرعة دورى أبطال افريقيا أوقعت النادى الأهلى فى مواجهة صعبة أمام صن داونز الجنوب افريقى فى ربع نهائى البطولة، مشيرا فى نفس الوقت إلى أن الفريق الأحمر قادر على تخطى بطل جنوب افريقيا واستكمال مشواره فى البطولة.

وأوضح البلدوزر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه كان يفضل مواجهة صن داونز على الترجى التونسى والوداد المغربى، لأن صن داونز أصبح كتاب مفتوح للاعبى الأهلى بجانب أن موسيمانى المدير الفنى للأهلى حاليا كان مدرب صن داونز من قبل، لذا الفريق معروف تماما بالنسبة لنا.

وأبدى عبد الغنى ثقته فى قدرة لاعبى الأهلى على تخطى صن داونز واستكمال المشوار حتى المباراة النهائية وتحقيق اللقب العاشر فى هذه النسخة.

ويلتقى فريق الاهلى مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقى، فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد أن أوقعت القرعة الفريق الأحمر مع الفريق الجنوب أفريقى، بالقرعة التى اقيمت بمقر الكاف بالقاهرة .

موعد مباراة الاهلى و صن داونز

و حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحد يومى 14 أو 15 مايو المقبل موعدا لمباراة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، بينما تقام مباراة العودة أحد يومي 21 أو 22 من نفس الشهر.

كيف صعد الاهلى لربع نهائى أفريقيا

استطاع الأهلى أن يحصل على بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني خلف سيمبا التنزاني في المجموعة الأولي لدور المجموعات .

الفرق المتأهلة لربع نهائى دورى الابطال

نجحت 8 فرق فى الصعود إلى دور الثمانية من البطولة الافريقية ، وهى كالتالى .. سيمبا التنزانى والأهلى (المجموعة الأولى)، صن داونز الجنوب أفريقى وشباب بلوزداد (الثانية) ، الوداد المغربى وكايز تشيفز (المجموعة الثالثة) ، بالاضافة إلى الترجى التونسى ومولودية الجزائر (المجموعة الرابعة).