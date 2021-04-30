الامارات | قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي المصري في الطريق الصعب

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي المصري في الطريق الصعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي سحبت اليوم الجمعة، عن مواجهات نارية يتقدمها قمة مبكرة بين الأهلي المصري "حامل اللقب" وصن داونز الجنوب إفريقي، كما سيصطدم في حال تأهله للدور نصف النهائي بمواجهة الفائز من لقاء شباب بلوزداد والترجي التونسي.

دور الثمانية

1- الأهلي المصري - صن داونز الجنوب إفريقي

2- مولودية الجزائر - الوداد البيضاوي المغربي

3- شباب بلوزداد - الترجي التونسي

4- كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - سيمبا التنزاني

نصف النهائي

1- الفائز من مباراة مولودية الجزائر والوداد البيضاوي المغربي سيواجه الفائز من مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني

2- الفائز من مباراة شباب بلوزداد والترجي التونسي سيواجه الفائز من مباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي.

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