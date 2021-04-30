شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون خوض التدريبات الجماعية للفريق التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء وبدون راحة عقب مباراة المقاولون العرب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويبدأ الزمالك اليوم استعداداته لمواجهة بيراميدز والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 40 نقطة، وذلك بعدما خاض الأبيض 18 مباراة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة من نفس عدد المباريات التي خاضها الزمالك.

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دخل التونسي سيف الجزيري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في أزمة حادة مع إمام عاشور لاعب الوسط المهاجم، خلال مشاركة الثنائي مع فريق الشباب في مباراة ودية أمام نادي «زد».

وخاض فريق الشباب بنادي الزمالك مباراة الودية مع نادي زد التي جمعتهما أمس، بملعب الأخير والتي انتهت بفوز زد بهدف مقابل لا شيء.

وشهدت المباراة واقعة مؤسفة عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك طلب سيف الجزيري تسديدها، لكن إمام عاشور رفض وأصر على تسديد ركلة الجزاء، وتبادل الثنائي السباب داخل أرضية الملعب مما استدعى إيقاف المباراة لبضع دقائق حتى تدخل محمد عواد حارس المرمى الذي كان يشارك مع فريق الشباب وسدد ركلة الجزاء لكنه أهدرها، لتنتهي المباراة بفوز فريق زد بهدف نظيف.